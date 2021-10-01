В Челябинске выбрали места для проведения ярмарок и елочных базаров

Ярмарки собираются открыть во всех районах Челябинска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В администрации Челябинска подготовили список площадок, отведенных для организации ярмарок. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэрии.

В перечень вошли 98 адресов. Больше всего торговых точек откроется в Ленинском районе – там для ярмарок отвели 23 адреса. В Калининском районе ярмарочных площадок будет 16. В Тракторозаводском и Центральном районах смогут открыться по 8 базаров. Меньше всего торговых точек будет в Советском районе – всего 5.

Для каждой из площадок заранее определили границы, составили подробные схемы территорий.

Организаторами ярмарок, как говорится в распоряжении мэрии, будут выступать администрации городских районов.

Напомним, в конце сентября в Челябинске выгнали продавцов с несанкционированного овощного рынка. Торговлю развернули посреди автопарковки на проспекте Победы.

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