Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 7:42

В Челябинской области инспектор ГИБДД помог автомошеннику

Полицейский за взятку подделал документы о фиктивном ДТП
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Экс-полицесйкий выдал мошеннику необходимые для получения страховки документы

Экс-полицесйкий выдал мошеннику необходимые для получения страховки документы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным в получении взятки и совершении служебного подлога.

Преступления экс-полицейский совершил в Красноармейском районе в 2017 году. Тогда мошенник устроил фиктивное ДТП, чтобы получить деньги по автостраховке. Он заплатил инспектору ГИБДД 15 тыс. рублей за оформление документов о спровоцированной аварии.

– Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, – рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Бывшего инспектора приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего начальника следственного отдела полиции. Он получил взятку за то, чтобы не возбуждать уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru