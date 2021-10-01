В Челябинской области инспектор ГИБДД помог автомошеннику

Экс-полицесйкий выдал мошеннику необходимые для получения страховки документы Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным в получении взятки и совершении служебного подлога.

Преступления экс-полицейский совершил в Красноармейском районе в 2017 году. Тогда мошенник устроил фиктивное ДТП, чтобы получить деньги по автостраховке. Он заплатил инспектору ГИБДД 15 тыс. рублей за оформление документов о спровоцированной аварии.

– Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, – рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Бывшего инспектора приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего начальника следственного отдела полиции. Он получил взятку за то, чтобы не возбуждать уголовное дело после ДТП со смертельным исходом.

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