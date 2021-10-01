Челябинец две недели избивал пожилую мать, пока та не умерла

Рецидивиста поместили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Злоупотребляющий алкоголем житель Ленинского района Челябинска забил до смерти собственную мать.

В июне этого года 43-летний неработающий мужчина ушел в очередной запой. В течение двух недель пьяный горожанин регулярно избивал 71-летнюю мать. В итоге женщина скончалась в результате совокупности полученных травм.

– Обвиняемый ранее судим за разбой и незаконный сбыт наркотических средств, после освобождения из мест лишения свободы находился под административным надзором, – рассказали в областной прокуратуре.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Рецидивист может отправиться за решетку на 15 лет.

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