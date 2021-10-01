Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в челябинском кафе

Пока беглянки путешествовали, их искали полицейские и добровольцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске отыскали двух девочек-подростков, ушедших из дома в Екатеринбурге 23 сентября. Ангелину Ащеву и Ангелину Нигаматзянову заметили в одном из челябинских кафе.

По данным КП-Екатеринбург, сейчас школьниц везут домой. Всю прошедшую неделю жительниц Екатеринбурга разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

Выяснилось, что 14-летние школьницы переезжали с места на место. В районе Старокамышинска они познакомились с неким мужчиной, солгав ему, что сбежали от нелюбимых родственников в Ульяновске. Мужчина сначала поселил школьниц в своей комнате в общежитии, купил им еду, теплую одежду и мобильный телефон. Затем он отвез девочек в Челябинск, где поселил на съемной квартире, а позже регулярно звонил, чтобы проверить, как у них дела.

Полицейские сейчас выясняют подробности путешествия школьниц, устанавливают, какую роль в случившемся сыграл мужчина, и не подвергались ли девочки каким-либо насильственным действиям.

Ранее в Челябинске завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала 23 сентября возле дома №308Б по проспекту Победы.

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