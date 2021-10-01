В Челябинской области 386 человек за день заболели коронавирусом

Сейчас болеют более 10 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 386 новых случаев коронавируса, в том числе шесть – у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 26 пациентов.

Сейчас коронавирусом болеют 10 тыс. 30 жителей Челябинской области.

За все время с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 97 тыс. 921 случай заболевании коронавирусом.

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