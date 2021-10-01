Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 октября 2021 9:28

В Челябинской области 386 человек за день заболели коронавирусом

Сейчас от Covid-19 лечатся более 10 тыс. человек
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас болеют более 10 тыс. жителей Челябинской области

Сейчас болеют более 10 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 386 новых случаев коронавируса, в том числе шесть – у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 26 пациентов.

Сейчас коронавирусом болеют 10 тыс. 30 жителей Челябинской области.

За все время с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 97 тыс. 921 случай заболевании коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru