Коммунальщиков, из-за которых на женщину упала глыба льда, приговорили к условным срокам

Фото: прокуратура Челябинской области

В Миньяре 45-летняя женщина пострадала из-за падения снега и льда с крыши трехэтажного жилого дома. Горожанка проходила по тротуару на улице Центральной 19 марта этого года. Была оттепель, и на голову женщине рухнула подтаявшая снежно-ледяная масса. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

Как сообщили в областной прокуратуре, главного инженера и мастера по текущему ремонту ООО «Миньярская коммунальная компания» признали виновными выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники управляющей компании должны были вовремя очистить крышу от снега или хотя бы оградить опасный участок возле дома сигнальными лентами, но не сделали этого.

— В ходе судебного следствия коммунальщики вину признали полностью, -рассказали в надзорном ведомстве.

Каждого из виновников происшествия суд приговорил к 2 года лишения свободы условно с годом испытательного срока и выплате 30 тыс. рублей штрафа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru