В Челябинской области 2678 человек заболели коронавирусом после вакцинации

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Темпы вакцинации в Челябинской области не совпадают с ростом числа заражений. Среди аутсайдеров — Златоуст, Миасс и Троицк, которые дают прирост по количеству заболевших. Вместе с закрытыми городами прививки на сегодняшний день поставили 989 850 человек — 57,5% от плана. Заболели COVID-19 на сегодняшний день 2678 привитых. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

— Первым компонентом привились 869 940 жителей Челябинской области с учетом ЗАТО, — рассказала Ирина Гехт. — 2,9% не явились на второй этап. Это связано с отъездами людей или медотоводом из-за болезни. На ревакцинацию люди идут осознанно. Особенно те, кто уже переболел коронавирусом. После вакцинации, по данным регионального управления Роспотребнадзора, заболели 2678 человек: 896 после первого копонента, 1782 — после введения второй дозы.

Вакцинация в регионе продолжается. По словам Ирины Гехт, закуплена вакцина для иностранцев — 600 доз «Спутника Лайт». В ней большая потребность у студентов ЮУрГУ, и для вакцинации иностранных студентов вуз закупает дозы за свой счет.

— Аутсайдеры по темпам вакцинации все те же — Златоуст, Миасс, Троицк, — продолжает Ирина Гехт. — Это те территории, которые дают нам прирост по числу заболевших, поэтому и открыта дополнительная ковидная база в Чебаркуле, чтобы прикрыть Миасс и Златоуст.

Всего в Челябинской области открыто восемь баз по долечиванию. Два человека прошли реабилитацию от коронавируса в санатории «Сосновая горка». В планах продолжать эту практику, в особенности в отношении переболевших коронавирусом беременных.

Всего за время пандемии COVID-19, по словам Ирины Гехт, коронавирусом переболели более 3000 беременных. Жизнь и здоровье всех пациенток удалось сохранить и благополучно родоразрешить их на поздних сроках.

— Но количество привитых беременных в регионе крайне мало, добавила Ирина Гехт. — Хотя после 22 недели и не противопоказано делать прививку, но женщины пренебрегают этой мерой защиты. Будем работать через женские консультации, чтобы женщины прививались от гриппа и ковида.

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