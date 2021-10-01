Стало известно, будут ли в Челябинской области вводить дистант

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области на карантин по ОРВИ и коронавирусу полностью закрыты 12 школ и один детский сад. При этом количество заболеваний среди детей уменьшилось, и пока нет необходимости в дистанте. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавируса в регионе.

— Про дискант пока не говорим, — сказала Ирина Гехт. — Есть карантинные мероприятия, но рекомендаций от Роспотребнадзора о дистанте не поступало. В настоящее время мы активизировали вакцинацию школьников от гриппа, чтобы они вошли в сезон защищенными.

Полностью на карантине по ОРВИ и коронавирусу находятся 12 школ (частично — 205) и один детский сад (частично – 12).

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