В Челябинской области к работе на скорой помощи привлекут студентов-медиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области увеличилась нагрузка на бригады неотложной и скорой помощи. За минувшие сутки они сделали соответственно 3437 и 1417 выездов к пациентам. При этом число вызов увеличилось на 14 тысяч. Люди не могут дозвониться и жалуются на долгое ожидание. Как власти планируют решить проблему, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Сегодня на прием вызовов сели студенты-ординаторы, — рассказала Ирина Гехт. — Все бригады работают на линиях, но есть отложенные вызовы, которые мы максимально стараемся их отрабатывать.

Студентов-медиков привлекут к обзвону пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Уже составили чек-лист опроса для мониторинга состояния заболевших.

— Таким образом, пациенты будут на ежедневном наблюдении, — добавила Ирина Гехт. — Это важно, потому что ковид изменился. Порой КТ-1й к вечеру становится КТ-4. Поэтому ординаторы выходят на такой формат работы.

По словам Ирины Гехт, в Челябинской области также прорабатывают вопрос о привлечении такси и частных перевозчиков для транспортировки пациентов на КТ.

— При необходимости все это будет развернуто, — резюмировала Гехт. —Надеюсь, все это поможет спокойно пройти пик заболеваемости, который в настоящее время выше, чем в декабре.

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