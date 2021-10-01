В Челябинске неимущие смогут обедать в бесплатной столовой

Фото: Иоанновская столовая/vk.com

В Челябинске 4 октября откроют «Иоанновскую столовую», в которой смогут бесплатно обедать неимущие горожане. Столовую создали на благотворительные пожертвования, ее работу поддерживает храм святого мученика Иоанна Воина, рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Несколько лет назад в храме начали бесплатно выдавать пищу бездомным. Вскоре обнаружилось, что голодных больше, чем предполагали священнослужители и прихожане.

— За горячим обедом стали приходить и малоимущие пенсионеры. С этого времени мы стали задумываться о благотворительной столовой, — рассказал настоятель храма иерей Павел Курбатов.

Фасад столовой, которая находится в доме №31А по улице Молодогвардейцев, разрисовал известный челябинский мастер граффити Тимур Абдуллаев.

Принимать посетителей собираются пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Заранее продумали ограничения: каждому из нуждающихся будут выдавать горячий обед не чаще раза в день.

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