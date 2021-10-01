Погода в Челябинске на 3 дня: ноль и мокрый снег

В эти выходные тепла не ждите Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В первые выходные октября температура пойдет на спад. Если последние недели в городе стабильно стояли +8-10 градусов, то с субботы столбики термометров постепенно поползут вниз. Какая погода в Челябинске будет на 3 дня? Собрали прогнозы трех популярных сервисов.

Ноль и мокрый снег

Скриншот: gismeteo.ru

Судя по данным сайта «Гисметео», в субботу станет на пару градусов теплее, чем в пятницу. Зато вечером температуры снизятся и будут опускаться вплоть до ночи понедельника.

В выходные будет сухо, хоть и пасмурно. А вот в ночь с 3 на 4 октября синоптики обещают 0 градусов и небольшой мокрый снег. К обеду он сменится на моросящий дождь, а к вечеру прекратится.

Еще погода в Челябинске на 3 дня обещает быть ветренной: порывы достигнут 8-10 метров в секунду. Это будет особенно ощутимо в дневное время суток.

Солнца не предвидится

Синоптики Яндекс.Погоды считают, что разница в температурах на 3 дня будет малоощутимой. 2 октября утром предполагают до +7, днем — до +10, вечером до +9, а ночью до +3. Первая половина дня будет пасмурной, а ближе к вечеру начнет выглядывать солнце. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

3 октября с утра столбики термометров в Челябинске укажут на +5, днем поднимутся до +6, вечером снова опустятся до +5, а ночью замрут на отметке в ноль. В этот день солнца не предвидится, как и осадков — воскресенье будет хмурым с северным ветром до 4 м/с.

4 октября утро не прогреется и останется на ночных показателях температур в 0 градусов. А вот затем будет примерно так же, как и в воскресенье: +5 днем, +3 вечером, ночью +1. В понедельник тоже не ожидается выпадения осадков и появления солнца, ветер будет северо-западный до 3 метров в секунду.

Температурный спад

Скриншот: world-weather.ru

Прогнозы метеорологов World Weather аналогичны предыдущим: в субботу погода в Челябинске окажется самой теплой за 3 дня, и воздух прогреется до +10 градусов днем. В воскресенье максимальная температура будет уже +6, а в понедельник +5.

По ночам также заметен температурный спад: столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов, а в понедельник и вовсе опустятся до нуля.

С каждым днем будет усиливаться ветер: сначала скорость будет 2 метра в секунду, на следующий день 3, а в понедельник и вовсе разгонится до 4. Из-за снижения температуры даже такое незначительное увеличение скорости будет заметно. Дождя синоптики этого сервиса не обещают.

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