В Челябинской области нашли 17 авиационных бомб, лежавших в лесу

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

В Челябинской области в лесу возле поселка Увельский нашли авиационную бомбу. Местный житель сообщил о своей находке в полицию. Прибывшие на место саперы и кинолог в ходе обследования обнаружили еще 16 таких снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

— Сотрудники Росгвардии установили, что снарядами являются авиационные бомбы «П-50-75». Находка не имела взрывателей, взрывчатых веществ и не представляла опасности для окружающих, — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Напомним, неделю назад в Копейске при проведении земельных работ обнаружили две минометные мины калибром 120 мм, также не представляющих опасности для окружающих.

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