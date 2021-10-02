Из казны Челябинской области выделят деньги на увеличение зарплаты бюджетникам

Изменения вступают в силу с 1 октября.
Фото: Анатолий ВАГАПОВ
Указ об увеличении заработной платы бюджетникам подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Повышение коснется сотрудников областных учреждений, а это 85 тысячи человек.
Руководителям муниципалитетов также рекомендовали сделать аналогичный шаг к увеличению заработной платы для данной категории граждан. То есть на повышение могут рассчитывать еще 126 тысяч человек.
Учителям, медработникам, соцработникам и сотрудникам учреждений культуры, повышение зарплат которых делает по указу президента, проиндексируют оклады на 5,2%.
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