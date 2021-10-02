В Челябинской области выявлено 389 новых случаев заражения коронавирусом

В регионе на выходных снова развернутся пункты вакцинации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество больных коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. По данным Минздрава, в регионе на 2 октября зарегистрировано 389 новых случаев заражения.

Общее число заболевших близится к 100 тысячам, 10 тысяч из которых продолжают болеть. За сутки от ковида скончалось 26 человек. А количество выписанных по-прежнему меньше количества заболевших.

В субботу, 2 октября, и воскресенье, 3 октября, в Челябинской области вновь развернуться пункты бесплатной вакцинации населения. Они разместятся почти во всех торгово-развлекательных комплексах региона. Помимо этого, прививку также можно поставить в мобильных пунктах, которые приезжают в некоторые дворы.

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