В Челябинске на Комсомольском проспекте благоустроят еще один участок за 32 миллиона рублей

Работы завершатся к середине лета 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске на Комсомольском проспекте займутся благоустройством еще одной территории. Работы пройдут с улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. На проект выделено почти 32 миллиона рублей.

Новое место отдыха будет продолжением уже благоустроенной территории от улицы Красного Урала до улицы Молодогвардейцев. Однако, в администрации пока не планируют строить дороги из гальки, как на предыдущем участке.

— С Молодогвардейцев до Ворошилова появятся тропинки, малые формы, лавочки и урны. Помимо этого, мы приняли решение создать детскую зону, где будут качели и скалодром, — заявил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Подрядчик приступит к работам по благоустройству общественного пространства 1 апреля 2022 года. Закончить работы планируется до 15 июля.

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