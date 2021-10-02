В центре Челябинска открылся сквер для юных художников

Преподаватели считают, что занятия на открытом воздухе пойдут детям на пользу | Фото: тг-канал "Управление культуры города Челябинска"

На территории Детской художественной школы искусств на Цвиллинга, 7 в Челябинске открылся новый сквер для художников. Территорию реконструировали и благоустроили.

В новом общественном пространстве появились тропиночная сеть, зелень и места для раскрытия своего художественного потенциала. Для детей уже провели первый урок на открытом воздухе.

Концепт разрабатывался сотрудниками школы искусств | Фото: тг-канал "Управление культуры города Челябинска"

— Особое внимание обратили на озеленение пространства, обеспечение доступных условий для маломобильных горожан и создание благоприятной обстановки для творческого развития учащихся, — сообщили в Управлении культуры Челябинска.

Концепт разрабатывался сотрудниками школы искусств. При его создании они опирались на особенности подрастающих художников и на принцип образовательной программы. Преподаватели убеждены, что, проводя больше времени с природой, дети еще быстрее смогут раскрыть свой творческий потенциал.

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