В Челябинской области женщина-водитель уснула за рулем и врезалась в ограждение

За рулем автомобиля была 30-летняя женщина. Фото: Скрин из видео.

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 произошло смертельное ДТП. Иномарка врезалась в разделительное ограждение, что привело к серьезной аварии. За рулем Opel Astra находилась 30-летняя женщина.

— По предварительным данным, водитель уснула. Авария привела к гибели 43-летнего мужчины, который находился на пассажирском сидении, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Авария попала на видео. На кадрах можно заметить, что передняя часть иномарки разбита, и двигатель вылез наружу. Также видны глубокие вмятины со стороны передней и задней дверей.

Другие участники дорожного движения на тот момент не пострадали.

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