В челябинском ЧВВАКУШе появился первый именной самолет

Летчик погиб в Грузии в 2008 году
Фото: Алексей КИТАЕВ
В память о Герое России самолету в Челябинске присвоили имя Игоря Ржавитина. Церемония прошла 2 октября. На нее приехали родственники погибшего летчика-героя.
Имя присвоили самолету Ту-134. И он стал первым именным в училище.
— Отныне на нем будут осуществлять полеты наши лучшие учебные группы, — рассказал начальник авиационного училища штурманов генерал-майор Игорь Шведов.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Игорь Ржавитин имел звание полковника. Он родился под Екатеринбургом в Дегтярске. В начале 90-х с отличием окончил ЧВВАКУШ, в 1999 — Центр подготовки летчиков-испытателей. За десять лет летно-испытательной работы он освоил более 20 типов и модификаций самолетов. За мужество и отвагу, сопряженную с большим риском, Игоря Ржавитина наградили орденом «За военные заслуги». Подполковник погиб в 2008 году в Грузии. После чего его посмертно удостоили звания «Герой России».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru