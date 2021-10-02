В челябинском ЧВВАКУШе появился первый именной самолет

Летчик погиб в Грузии в 2008 году Фото: Алексей КИТАЕВ

В память о Герое России самолету в Челябинске присвоили имя Игоря Ржавитина. Церемония прошла 2 октября. На нее приехали родственники погибшего летчика-героя.

Имя присвоили самолету Ту-134. И он стал первым именным в училище.

— Отныне на нем будут осуществлять полеты наши лучшие учебные группы, — рассказал начальник авиационного училища штурманов генерал-майор Игорь Шведов.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Игорь Ржавитин имел звание полковника. Он родился под Екатеринбургом в Дегтярске. В начале 90-х с отличием окончил ЧВВАКУШ, в 1999 — Центр подготовки летчиков-испытателей. За десять лет летно-испытательной работы он освоил более 20 типов и модификаций самолетов. За мужество и отвагу, сопряженную с большим риском, Игоря Ржавитина наградили орденом «За военные заслуги». Подполковник погиб в 2008 году в Грузии. После чего его посмертно удостоили звания «Герой России».

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