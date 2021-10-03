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Общество3 октября 2021 8:40

Выступление «Стрижей» в Челябинске попало на видео

Пилоты поздравили ЧВВАКУШ с юбилеем на закрытом празднике
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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В небо взмыли шесть экипажей.

В небо взмыли шесть экипажей.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Челябинцы делятся видео закрытого авиашоу от «Стрижей». Шесть экипажей выступили на 85-летии ЧВВАКУШа.

Под небом голубым. «Стрижи» провели авиашоу в Челябинске

Несмотря на то, что празднование проходило в закрытом режиме и на аэродром Шагол зрителей не пускали, челябинцы все равно пришли к училищу, чтобы лично увидеть мастерство знаменитых пилотов. Летчики перестраивали фигуры в воздухе, делали перевороты и пролетали на максимально низкой высоте.

Читатели «Комсомольской правды» получили возможность рассмотреть «Стрижей» в мельчайших подробностях. Фотограф Алексей Китаев сделал красочный фоторепортаж с авиашоу.

«Стрижи» в Челябинске

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