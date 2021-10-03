В Челябинской области число зараженных коронавирусом за сутки приближается к 400

В регионе начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области число зараженных коронавирусом за сутки стало на 391 человека больше. Среди них четверо школьников. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Всего с начала пандемии диагноз поставили 98 701 пациенту. Из больниц за сутки выписали 278 человек. Сейчас с болезнью борются 10 201 южноуралец.

Растет и статистика смертности. На утро 3 октября от коронавируса умерли 25 человек.

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