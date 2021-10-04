Жители Челябинской области отдали мошенникам 2 млн рублей

Мошенникам доверяют не только пожилые, но и совсем молодые южноуральцы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За короткое время телефонные мошенники обманули шестерых жителей Челябинской области и получили от них 2 млн рублей. Как рассказали в региональном ГУ МВД, среди доверившихся обманщикам – двое пенсионеров и три девушки.

23-летняя жительница Златоуста сообщила все данные своей банковской карты незнакомцу, который представился по телефону сотрудником банка и рассказал, что деньги со счета девушки пытаются украсть. Горожанка думала, что «сотрудник банка» защитит ее сбережения, а тот, наоборот, похитил 127 тыс. рублей.

В Каслях в такую же ситуацию попала 21-летняя девушка. С ее карты аферисты сняли 125 тыс. рублей.

28-летняя жительница Озерска надеялась заработать на криптобирже и, по указанию самозваного консультанта инвестиционной фирмы, перевела 546 тыс. рублей на неизвестный счет. После этого «консультант» перестал отвечать на телефонные звонки.

В Миассе у 70-летнего горожанина похитили 583 тыс. рублей. Мошенники обещали ему помочь в получении компенсации: пенсионер ранее потерял деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Аферисты потребовали оплатить дополнительные услуги «по оформлению документов», а получив деньги, перестали звонить.

61-летняя жительница Чебаркуля поверила позвонившему ей самозваному сотруднику правоохранительных органов. Она продиктовала мошеннику данные банковской карты, якобы для защиты сбережений от кражи, и в результате лишилась 640 тыс. рублей.

Сейчас обманувших южноуральцев аферистов пытаются разыскать.

– По обстоятельствам совершенных мошеннических действий возбуждены уголовные дела, – рассказали в региональном полицейском главке.

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