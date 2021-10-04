В Челябинской области откроют еще один госпиталь для больных коронавирусом

Госпиталь откроют в Коркино
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Городскую больницу №1 в Коркино перепрофилируют в ковидный госпиталь. В больнице откроется отделение для 150 больных коронавирусом. Оно начнет работу 5 октября.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, сейчас госпиталь готовят к открытию, в больницу завозят необходимые препараты и средства индивидуальной защиты для медиков.
Госпиталь может стать не последним экстренно открытым в регионе.
— При необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развернут дополнительно, — сообщили в минздраве.
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом. За последний день обновились региональные антирекорды как по количестве заболевших, так и по количеству смертей, вызванных ковидной пневмонией.
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