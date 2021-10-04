В Магнитогорске дети вынуждены пробираться в школу через опасный мост и дыру в заборе

ОНФ в Челябинской области

В магнитогорском поселке Горнорудный школьникам приходится рисковать каждый раз, отправляясь на учебу. К зданию школы просто нет безопасной дороги. О проблеме рассказали активисты «Общероссийского народного фронта».

По словам общественников, на пути в школу нет тротуара, нужно идти либо по узкому мосту без ограждений над обрывом, либо по проезжей части. Под мостом — бетонные блоки с торчащей из них арматурой. Разбитая дорога делается особенно непроходимой в дождь или зимний гололед.

ОНФ в Челябинской области

Возле школы — трамвайные пути, перекресток без светофора и пешеходного перехода. До места учебы часть детей добирается по узкой тропинке через дыру в заборе.

Общественники называют маршрут школьников самым опасным в регионе и требуют местные власти наладить сотрудничество с ГИБДД, чтобы обезопасить детей.

ОНФ в Челябинской области

— Также настаиваем на организации школьного автобуса для детей, которые вынуждены идти в школу через опасный мост, — сообщили в ОНФ.

В случае невыполнения своих требований активисты пригрозили обратиться в правоохранительные органы.

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