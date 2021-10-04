Без отопления в Челябинске остаются 9 многоквартирных и 124 частных домов

Без отопления остаются 9 многоквартирных домов Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство домов остались без тепла в Металлургическом районе Челябинска. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, для выполнения внепланового ремонта на тепловых сетях ЧКТС отключены в Северной зоне 2 многоквартирных дома по шоссе Металлургов, 172 и Столеваров, 25. Также без тепла остаются 11 домов частного сектора по улицам Коркинская, Мира и Краснооктябрьская. В Южной зоне пострадали 3 многоквартирных дома по улицам Доменная и Пекинская, а также 23 частных дома.

— Всего в Металлургическом районе отключены 5 многоквартирных домов и 34 частных дома, срок включения — сегодня, — сообщил Александр Астахов. — В Шаголе отключены 4 многоквартирных дома, авария устранена силами МУП «ЧКТС», на данный момент ведется подключение домов к отоплению.

Еще 90 частных домов остаются без тепла в Ленинском районе. По словам Александра Астахова, устранение аварии идет в круглосуточном режиме. Срок подключения 4-5 октября.

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