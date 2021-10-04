Челябинцы объявили сбор денег на портрет Георгия Жукова с антивандальным покрытием

Ящик может стать украшением района. Фото: ЧМЗовский урбанизм / vk.com

Портрет Георгия Жукова скоро украсит коммутационный ящик в Металлургическом районе Челябинска. Правда, для этого активистам необходимо собрать немаленькую сумму. Для этого они обратились к жителям города.

Украсить серый ящик планируют портретом советского полководца и государственного деятеля Георгия Жукова, также добавят краткую биографию. Ящик находится на пересечении улиц Жукова и Шоссе Металлургов.

— В течение трех месяцев мы согласовали эскиз с органами исполнительной власти, нами было предложено несколько вариантов, согласовали №2, — сообщили организаторы.

За работу уже согласились взяться художники из GraffitiRussia. По смете новая жизнь ящика обойдется в 26 300 рублей. Другие ящики в Металлургическом районе эти же художники по просьбе активистов из группы «ЧМЗовский урбанизм» украсили портретом украинского гетмана Богдана Хмельницкого за меньшую сумму.

— Вызвано это тем, что на прошлый ящик некоторые неосознанные граждане начали клеить рекламные объявления. Именно из-за этого в смету по нашей просьбе заложен антивандальный лак, стоимость которого составляет пять тысяч рублей. Он поможет отделить рекламное объявление без последствий для лакокрасочного покрытия с применением любых растворителей, — рассказал организатор сбора на площадке planeta.ru Александр Садырин.

До конца сбора осталось всего 14 дней. Пока из заявленных 21 500 рублей удалось собрать только 1 921 рубль. Часть расходов команда готова взять на себя. Но все же собранных средств пока недостаточно.

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