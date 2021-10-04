В Челябинской области второй день ищут пропавшего рыбака

Лодку, на которой, вероятно, уплыл мужчина, отбуксировали к берегу. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Иртяш в Каслинском районе пропал 38-летний мужчина.

В пятницу 1 октября он с компанией товарищей отправился на рыбалку на один из озерных островов. Утром 3 октября рыбаки заметили, что среди них не хватает одного человека. Пропала также дюралевая лодка с мотором.

Лодку позже нашли в озере перевернутой. Она плавала в полутора километрах от берега.

Лодку, на которой, вероятно, уплыл мужчина, отбуксировали к берегу. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Тело рыбака ищут в озере с помощью «кошек» и эхолота. Спасатели также пешком обходят берег. Пока что поиски не увенчались успехом, мешает погода.

— Проведение поисковых работ осложнено сильным ветром и большой волной, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru