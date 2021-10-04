Сотрудника ТЭЦ в Челябинске будут судить за вымогательство 1,8 млн рублей

Сотрудник «Фортума» воспользовался своей должностью в корыстных целях Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

51-летнего начальника участка ТЭЦ-4 (подразделения ПАО «Фортум») в Челябинске обвиняют в коммерческом подкупе.

По версии следствия, мужчина потребовал у предпринимателя 1,8 млн рублей. Фирма бизнесмена занималась техобслуживанием и ремонтом пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения на ТЭЦ. За деньги начальник участка обещал подписать акты о приемке оказанных услуг. Он пригрозил предпринимателю, что внесет его фирму в «черный список» недобросовестных партнеров, если не получит деньги.

19 мая этого года бизнесмен передал вымогателю часть требуемой суммы — 240 тыс. рублей.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, расследование сейчас закончено, уголовное дело передали в Центральный районный суд Челябинска. Начальнику участка ТЭЦ грозит до 12 лет лишения свободы.

— В ходе расследования на денежные средства , находящиеся на счетах обвиняемого в банках, наложен арест, — уточнили в надзорном ведомстве.

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