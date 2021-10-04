В Челябинске не прижились 4,5 тысячи растений

Замена растений в сквере на Академика Королева. Фото: мэрия Челябинска.

В Челябинске погибли 4,5 тысячи новых растений. Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйств Максим Куляшов, не прижились 473 дерева и более 4 тысяч кустарников. По договору с администрацией города, подрядчики должны были их заменить за свой счет, однако не все выполнили обязательства.

— Не высадили зеленые насаждения по гарантийный обязательствам ИП «Елисеева» (6 деревьев), ООО «Стройком» (83 дерева и 219 кустарников), — раскрыл подробности Максим Куляшов. — Сроки замены насаждений у подрядчиков истекли, оформляем к ним штрафные санкции.

Зам главы города также отметил, что в основном не заменены редкие кустарники, с повторной поставкой которых возникли проблемы.

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