В Челябинске на Северо-Западе машина на скорости врезалась в столб

Очевидцы сообщают, что в ДТП могли погибнуть пассажиры
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске днем, 4 октября, на улице Молодогвардейцев произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что машина на большой скорости врезалась в столб.
— Там видно, что сработали подушки безопасности. Приехала скорая. Вероятно, есть погибшие, — рассказал КП-Челябинск очевидец аварии.
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