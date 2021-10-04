В Челябинске на Северо-Западе машина на скорости врезалась в столб

Очевидцы сообщают, что в ДТП могли погибнуть пассажиры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске днем, 4 октября, на улице Молодогвардейцев произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что машина на большой скорости врезалась в столб.

— Там видно, что сработали подушки безопасности. Приехала скорая. Вероятно, есть погибшие, — рассказал КП-Челябинск очевидец аварии.

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