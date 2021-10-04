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Происшествия4 октября 2021 15:45

В Челябинске на Северо-Западе машина на скорости врезалась в столб

На место аварии приезжала скорая помощь
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Очевидцы сообщают, что в ДТП могли погибнуть пассажиры

Очевидцы сообщают, что в ДТП могли погибнуть пассажиры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске днем, 4 октября, на улице Молодогвардейцев произошло ДТП. Очевидцы сообщают, что машина на большой скорости врезалась в столб.

— Там видно, что сработали подушки безопасности. Приехала скорая. Вероятно, есть погибшие, — рассказал КП-Челябинск очевидец аварии.

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