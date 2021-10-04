В День учителя южноуральцы смогут отправить открытку педагогам в любой регион России

Отправить поздравление можно в ЮУрГГПУ 5 октября с 10:00 до 16:00 часов. Фото: Пресс-служба Почты России

Жители Челябинска в День учителя смогут поздравить любимых педагогов, отправив открытку Почтой России в главном корпусе педагогического университета. Поздравление можно выслать как в регионы, так и за пределы страны.

— Организован мобильный почтовый пункт в главном корпусе педагогического университета. В акции может принять участие любой челябинец. При желании открытку можно отправить в другие страны, — рассказали в пресс-службе Почты России.

На открытку можно добавить праздничный штемпель. Фото: Пресс-служба Почты России

На открытку можно нанести особый праздничный штемпель, на котором будет написано: «День учителя». Отправить поздравление можно в главном корпусе ЮУрГГПУ 5 октября с 10:00 до 16:00 часов.

Акция «Поздравь любимого учителя» проводится восьмой раз.

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