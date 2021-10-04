«Трактор» в серии буллитов в Челябинске переиграл «Йокерит»

"Трактор" после победы над "Йокеритом" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Востока. Фото ХК "Трактор".
Финский клуб — один из лидеров Западной конференции КХЛ, не знал поражений в 10 матчах кряду. «Трактор» тоже неплохо смотрится на Востоке — третья строчка в турнирной таблице...
К началу второго периода челябинцы, благодаря голам Никиты Тертышного и Марселя Шолохова, вышли вперед — 2:0. Однако к началу третьего «Йокерит» сравнял счет — 2:2.
Основное время закончилось вничью, равно, как и овертайм. К слову, те, кто делал ставки на ничью за 60 минут, порадовались за ставку, которая составляла в среднем 4,5-4,8.
В серии послематчевых буллитов лучшими оказались игроки «Трактора» — Томаш Гика поставил победную точку — 3:2. Эта победа позволила черно-белым подняться на вторую строчку Восточной конференции КХЛ.
Впереди у «Трактора» дальневосточный выезд — четыре матча против «Амура» и «Адмирала» (с 17 по 12 октября).
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