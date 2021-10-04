Из Копейска в Челябинск можно будет доехать за 30 минут на новой электричке

Проект разрабатывется совместно с РЖД Фото: Евгения ГУСЕВА

Из Копейска в Челябинск можно будет добраться на электричке, которую запустят в следующем году, заявил глава Копейска Андрей Фалейчик. Время на дорогу составит около 30 минут.

Сначала планировалось восстановить трамвайные пути, объединявшие два города еще во времена СССР, но этот вариант стал нецелесообразен по нынешним меркам из-за ширины дороги, которая не позволяет все в себе разместить. Затем было предложено запустить электричку. На этом варианте и остановились.

— По объективным причинам мы не станем восстанавливать трамвай, который в 1970-е годы объединял два города. Мы запустим электричку, которая поедет до станции «Камышная» у железнодорожного вокзала Челябинска. Электричка должна разгрузить трафик с Копейского шоссе. Сделаем все это в следующем году, — заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик.

Оказалось, что проект могли запустить еще два года назад, но коронавирус накрыл инициативу мэра медным тазом. Теперь, когда кризисные времена понемногу отступают, работу над проектом, который разрабатывается совместно с РЖД, восстановили.

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