В Челябинске на дороге в аэропорт лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото: ГИБДД Челябинска
ДТП произошло утром 4 октября на дороге, ведущей из Челябинска в городской аэропорт, недалеко от СНТ «Мечел».
Столкнулись два легковых автомобиля. Оба оказались серьезно повреждены. После аварии машины частично перекрыли проезжую часть, затруднив проезд по участку дороги.
Фото: ГИБДД Челябинска
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Renault Logan выехал на встречную полосу врезался там в Nissan X-Trail. 59-летний водитель Renault не справился с управлением.
В ДТП пострадали водители обеих машин, им оказали медицинскую помощь.
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