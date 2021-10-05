В Челябинске на дороге в аэропорт лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото: ГИБДД Челябинска

ДТП произошло утром 4 октября на дороге, ведущей из Челябинска в городской аэропорт, недалеко от СНТ «Мечел».

Столкнулись два легковых автомобиля. Оба оказались серьезно повреждены. После аварии машины частично перекрыли проезжую часть, затруднив проезд по участку дороги.

Фото: ГИБДД Челябинска

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, Renault Logan выехал на встречную полосу врезался там в Nissan X-Trail. 59-летний водитель Renault не справился с управлением.

В ДТП пострадали водители обеих машин, им оказали медицинскую помощь.

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