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Происшествия5 октября 2021 8:03

В Челябинской области поймали преступника, находившегося в международном розыске

Мужчина скрывался от закона на протяжение шести лет
Елена КОЛЧИНА
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Иностранец сейчас находится под стражей

Иностранец сейчас находится под стражей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники МВД, ФСБ и Интерпола задержали в Челябинской области иностранца, несколько лет находившегося в международном розыске. 28-летнего мужчину поймали в Троицком районе.

Задержанного подозревают в серии краж с незаконным проникновением в жилище, хулиганстве, а также совершенном вместе с сообщниками вымогательстве. Все преступления совершили на территории Чехии в 2015 году.

— Разыскиваемый помещен под стражу до решения вопроса о его выдаче правоохранительным органам Чешской Республики, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

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