Жители Челябинска любят кофе, пиццу и отдых на природе

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В этом году наибольшей популярностью у клиентов Tele2 в Челябинске пользовались несколько региональных офферов: скидка 20% на 10 подъемов на ГЛК «Солнечная долина», кофе или мороженое в подарок при заказе в «Макдональдсе», скидка на пиццу в сети ресторанов «Додо Пицца» и скидка на билеты в «Мягкий кинотеатр» в Челябинске.

Программа лояльности «Больше» в Челябинске этой осенью снова предоставляет клиентам один из любимых бонусов: 25% скидки на пиццу в «Додо Пицце». Скидка предоставляется в ресторанах и на самовывоз в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Миассе. Узнать сроки и подробные условия акции можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказа.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития. Полный список предложений можно найти на сайте Tele2.

По информации от пресс-службы Tele2