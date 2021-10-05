В Челябинской области за день выявили 394 новых случая коронавируса

Вероятно, уже на этой неделе количество заболевших коронавирусом жителей Челябинской области превысит 100 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество выявляемых ежедневно случаев коронавируса в Челябинской области продолжает стремиться к 400. Накануне медики зарегистрировали 392 новых заболевших, а за последние сутки подтвердили диагноз Covid-19 уже у 394 человек, в том числе у четырех школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечится 10 тыс. 371 человек.

За день от Covid-19 в Челябинской области умерли 27 пациентов.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 99 тыс. 487 случаев заболевания коронавирусом.

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