В Челябинске День Героев Танкограда заводчане и журналисты отметят дружеским турниром

Спортивное ориентирование - спорт на свежем воздухе. Фото из архива редакции.

Сотрудники Челябинского тракторного завода и коллектив «Комсомольской правды» решили по-спортивному отпраздновать знаменательную и юбилейную дату для Южного Урала — День Героев Танкограда. 80 лет назад — 6 октября 1941 года по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. Всего за 33 дня на ЧТЗ было освоено производство легендарного танка Т-34. Вместе с тем, в Челябинске была изготовлена каждая пятая машина, выпущенная для фронта.

Отметим, что памятная дата День Героев Танкограда была установлена в 2016 году Законодательным собранием Челябинской области по инициативе депутатов Челябинской городской думы.

Провести дружеский спортивный турнир — это совместная идея сотрудников ЧТЗ и журналистов медиахолдинга «Комсомольская правда». Оргвопросы были решены оперативно из-за желания привлечь внимание южноуральцев к этой памятной дате.

Уже в предстоящую субботу 9 октября команды по несколько десятков человек с каждой стороны выйдут на старт соревнований по спортивному ориентированию, которые пройдут в районе муниципальной лыжной базы.

Спортивное ориентирование считается одним из военно-прикладных видов спорта, который используется для подготовки, в том числе, и силовых подразделений. Состязания «Российский азимут» проводятся в России наряду с такими забегами, как «Кросс нации» и «Лыжня России».

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