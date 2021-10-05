Театры Челябинской области в срочном порядке закупают сканеры QR-кодов

QR-коды — обычная практика для Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 18 октября в регионе вводится особый режим, по которому проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек возможно только при наличии QR-кода. Получить его можно, поставив прививку и пройдя регистрацию через госуслуги. Как будет работать новая система, разъяснил министр культуры Алексей Бетехнин.

— Самая жесткая мера — это полный запрет на мероприятия, это у нас уже было, — отметил Алексей Бетехтин. — Сейчас у человека остается возможность посещать мероприятия. — Мы понимаем, что будет спад посещений и готовы возвращать 100% стоимости билетов. Можем поменять билет на более позднее время, если человек планирует получить QR-код.

Сейчас театры в срочном порядке закупают сканеры. QR-код можно считывать с помощью телефона, но это занимает до нескольких секунд, сканер же справляется за секунду.

— Сканеры стоят от 6 до 10 тысяч рублей. Театры самостоятельно их закупят за свои внебюджетные средства, — сообщил министр культуры. — Это разовая затрата. До 18 октября мы успеем закупить.

QR-код не обязателен, если зрителями нет 18 лет. Мероприятия могут проходить свободно, если в зале менее 100 человек. Так, ограничения не коснуться кинотеатров, где есть небольшие залы, а также камерных театров. Если заведения не хотят вводить код, они могут сами продавать не более 99 билетов.

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