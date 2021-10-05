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Общество5 октября 2021 11:45

В центре Челябинска собираются открыть новый сквер с качелями и спортплощадкой

Оценить его в полной мере челябинцы смогут только весной
Елена КОЛЧИНА
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Дорожки между газонами проложили, но трава пока не зеленеет. Фото: администрация Челябинска

Дорожки между газонами проложили, но трава пока не зеленеет. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске заканчивают благоустройство зоны отдыха на пересечении Свердловского проспекта, улиц Воровского и Курчатова.

Ранее на этом участке стояли ветхие дома. Потом на территорию претендовали предприниматели, желающие построить коммерческие объекты, но в итоге на площадке решили разбить сквер.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В сквере проложили вымощенные плиткой тропинки, уложили защищающее от травм покрытие.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в ближайшее время должны установить скамейки, снаряды на спортивной площадке и навес с качелями. Кроме того планируют установить фонари.

Часть старых деревьев во время работ по благоустройству сохранили, высадили новые. На газонах также посеяли траву, но взойти она должна уже весной 2022 года.

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