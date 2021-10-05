В Челябинской области опрокинулся автомобиль, пострадали четверо молодых людей

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

Четыре человека пострадали в ДТП в Аргаяшском районе. Авария случилась днем 4 октября на 40-м километре дороги «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым».

Citroen C4 на большой скорости выехал в кювет и опрокинулся, а затем врезался в деревья.

Фото: ОМВД по Аргаяшскому району

Как рассказали в Аргаяшском райотделе полиции, 18-летний водитель иномарки превысил скорость и из-за этого не справился с управлением.

Водителя с места происшествия увезли в больницу. В аварии получил тяжелые травмы 19-летний пассажир, его также госпитализировали. У пассажиров 18 и 20 лет диагностировали незначительные тупые травмы живота: молодых людей спасли ремни безопасности.

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