В Копейске клиент отобрал у таксиста машину, угрожая ножом

Молодой человек с ножом набросился на таксиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вооруженный ножом пассажир во время поездки выгнал таксиста из автомобиля, а сам сел за руль и уехал. Инцидент произошел в окрестностях села Калачево в Копейском городском округе.

22-летний таксист обратился в полицию. Похитителя Hyundai Solaris удалось разыскать. Подозреваемого задержали на территории Еткульского района. Это оказался 21-летний ранее судимый житель Еманжелинска.

— Задержанный пояснил, что завладел машиной, чтобы самостоятельно доехать до Еманжелинска, — рассказали в отделе МВД по Копейску.

В полиции возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Угонщик может отправиться за решетку на срок до 12 лет.

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