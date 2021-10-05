В Копейске клиент отобрал у таксиста машину, угрожая ножом

Молодой человек с ножом набросился на таксиста
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области вооруженный ножом пассажир во время поездки выгнал таксиста из автомобиля, а сам сел за руль и уехал. Инцидент произошел в окрестностях села Калачево в Копейском городском округе.
22-летний таксист обратился в полицию. Похитителя Hyundai Solaris удалось разыскать. Подозреваемого задержали на территории Еткульского района. Это оказался 21-летний ранее судимый житель Еманжелинска.
— Задержанный пояснил, что завладел машиной, чтобы самостоятельно доехать до Еманжелинска, — рассказали в отделе МВД по Копейску.
В полиции возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Угонщик может отправиться за решетку на срок до 12 лет.
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