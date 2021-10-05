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Общество5 октября 2021 13:50

В Челябинской области обнаружили два очага африканской чумы свиней

Один из них находится на территории исправительной колонии
Елена КОЛЧИНА
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От чумы умерли более сотни свиней

От чумы умерли более сотни свиней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в двух хозяйствах ввели карантин из-за африканской чумы свиней. В регионе обнаружили очаги опасной инфекции. Первый — в копейской исправительной колонии №1, второй — на частном подворье в поселке Новый Красноармейского района.

— В исправительной колонии от заболевания погибло 113 свиней, во втором очаге, личном подсобном хозяйстве, пало 4 головы, — рассказали в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Сейчас проводят дезинфекцию территорий, в том числе склада, где хранилось мясо свиней с фермы в колонии. Оставшихся в живых животных из обоих хозяйств изымут и забьют. В радиусе пяти километров от мест обнаружения инфекции проводят подворные обходы, у домашних животных берут кровь на анализ.

Специалисты предполагают, что источником заражения свиней в Красноармейском районе стали пищевые отходы, которыми хозяин кормил скот. Свиньи в ИК-1 могли заразиться тем же способом.

Как уточнили в минсельхозе, африканская чума свиней очень опасна для животных, но человеку не передается. Тем не менее, людям рекомендуют избегать контакта с больными свиньями, чтобы случайно не перенести инфекцию в места, где находятся здоровые животные.

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