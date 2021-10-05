К концу рабочей недели в Челябинск придет солнечная погода на несколько дней

У челябинцев еще будет возможность погулять под солнышком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрь еще порадует южноуральцев солнечной погодой перед наступлением заморозков. В Челябинске с 7 по 9 октября синоптики прогнозируют появление солнца и 14 градусов тепла. Об этом сообщает гидрометцентр Челябинской области.

В четверг, 7 октября, воздух прогреется до +12. В пятницу и субботу прогнозируют до +14 градусов. В воскресенье и понедельник небо вновь затянется тучами, и на улицах похолодает.

По данным синоптиков, в эти дни не ожидается ни дождя, ни снега. В ночное время суток температура не превысит +3 градусов.

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