В Челябинске с активистов взыскали более 2 млн рублей за ущерб, причиненный полиции

Пятерых молодых людей осудили за организацию протестов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске с пятерых активистов взыскали более двух миллионов рублей как компенсацию за ущерб, который они причинили правоохранительных органов. Активисты являлись участниками протестных несогласованных митингов 23 и 31 января 2021 года. ГУ МВД региона обратилось с иском с требованием, чтобы организаторы вернули часть расходов потраченных, на выполнение полицейскими внеурочной работы при обеспечении порядка во время акцией.

— Ответчики просили в удовлетворении исковых требований отказать, — добавили в пресс-службе суда Центрального района Челябинска.

Суд полностью удовлетворил иск ГУ МВД по Челябинской области, отправленный в апреле этого года. Кстати, два бывших координатора эмигрировали из России.

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