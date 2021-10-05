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Политика5 октября 2021 20:34

Медведев предложил депутату Госдумы от Челябинской области пост первого замруководителя фракции «Единой России»

Он будет курировать законотворческие процессы
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Предложение Медведева поддержали другие участники заседания.

Предложение Медведева поддержали другие участники заседания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Медведев выдвинул на должность первого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрия Вяткина. Об этом он заявил 5 октября на заседании Генсовета партии.

На новой должности депутату Госдумы Дмитрию Вяткину предстоит руководить законотворческими процессами и решать организационные моменты. Выдвинутую кандидатуру от Медведева поддержали и другие участники заседания.

Вяткин начал карьеру, работая юристом, сейчас он является депутатом Госдумы. Фото: Дмитрий Вяткин | vk.com

Вяткин начал карьеру, работая юристом, сейчас он является депутатом Госдумы. Фото: Дмитрий Вяткин | vk.com

— Дмитрий Вяткин является профессиональным юристом, политиком, который прошел пусть от депутата Законодательного собрания до депутата Госдумы, — заявил Дмитрий Медведев.

По итогам выборов в Государственную думу победила «ЕР», набрав наибольшее количество голосов и заняв абсолютное большинство мест в нижней палате российского парламента.

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