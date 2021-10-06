Жителей Челябинска и еще трех городов предупреждают об НМУ первой степени

НАд Челябинском вновь сгущается смог Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске, Коркино, Златоусте и Сатке скапливается смог. Объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Режим НМУ, по данным метеорологов, будет действовать минимум до 19:00 6 октября.

Скоплению в атмосфере загрязняющих веществ будет способствовать слабый ветер неблагоприятного направления: северный и северо-западный, 3-8 метров в секунду. Осадки также не помогут рассеять смог: в ближайшие три дня по всей Челябинской области предсказывают сухую погоду с переменной облачностью.

В региональной Единой дежурно-диспетчерской службе порекомендовали жителям Челябинской области при ухудшении качества воздуха жаловаться в Росприроднадзор по телефону 8-351-237-81-83 и Роспотребнадзор по номеру горячей линии 8 (800) 100-26-73.

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