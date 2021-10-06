Пьяный водитель иномарки устроил ДТП с фурой в Челябинской области

Фото: ГИБДД Ашинского района
ДТП с легковой машиной и грузовиком случилось днем 3 октября на 1577-м километре дороги Москва-Челябинск в Ашинском районе. Столкнулись Opel Vectra и Scania.
Как рассказали в ГИБДД Ашинского района, 38-летний водитель Opel совершал обгон на участке трассы, где такой маневр запрещен. Он выехал на встречную полосу и врезался там в большегруз Scania.
Сотрудники ГИБДД заметили у водителя иномарки, жителя Башкортостана, признаки алкогольного опьянения. Мужчина получил травмы, с места происшествия его увезли в больницу.
Фото: ГИБДД Ашинского района
29-летний водитель фуры не пострадал.
В полиции сейчас проводят проверку по факту ДТП, в отношении нетрезвого водителя возбудили административные дела о нарушении правил движения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru