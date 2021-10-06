Частные детские кружки и секции в Челябинской области государство будет оплачивать с 2023 года

Государство будет оплачивать секции частично или полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 30 российский регионах родители уже получают сертификаты от государства на дополнительное образование детей. Челябинская область не вошла в пилотный проект, однако уже известно, что регион включат в программу с 2023 года.

По персонифицированному дополнительному образованию родители детей от 5 до 18 лет могут выбрать платный кружок или секцию, которые занесены в реестр программы, а оплачивать его будет сертификат. Главное условие — образовательная организация должна быть лицензированной.

— Конечно, родители отдают ребенка ближе к дому, а бесплатные секции, которые сегодня работают, могут быть отдалены, — рассказала пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова. — Также государство таким образом стимулирует организации, чтобы они получали лицензии и выходили из тени.

По программе за каждым ребенком будет закреплена конкретная сумма, которую перечислят организации. Размер сертификата и участники в Челябинской области пока не определены. По практике других регионов, в программе много детских садов, которые сегодня реализуют дополнительное образование за деньги.

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