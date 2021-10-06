В Челябинской области за день выявили 395 случаев коронавируса

Заболеваемость продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает возрастать количество выявляемых за день случаев коронавируса. За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 395 жителей региона.

За день от ковидной пневмонии скончались 27 пациентов. О таком же количестве умерших сообщали вчера и позавчера. За все время эпидемии в Челябинской области это самый высокий показатель по количеству смертей.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас на лечении находятся 10 тыс. 456 больных коронавирусом.

За все время с начала эпидемии Covid-19 заболели 99 тыс. 882 жителя Челябинской области.

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