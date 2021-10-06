В Челябинске снесут треснувший по шву дом на Российской

Трещина идет от фундамента до крыши. Фото: ОНФ

Дом на улице Российской, 27, по фасаду которого в конце сентября пошла огромная трещина, признали аварийным и он подлежит сносу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель регионального оператора капитального ремонта Виктор Тихоненко.

— Мы провели обследование и пришли к выводу, что дом находится в плачевном состоянии и отремонтировать его нельзя. На сегодняшний день его признали аварийным, дом подлежит сносу. Он уже исключен из программы капремонта, — сообщил Виктор Тихоненко.

Напомним, об опасном состоянии дома сообщили общественники. По их мнению, глубокий разлом — от фундамента до крыши — угрожает не только жильцам, но и пассажирам общественного транспорта, ведь к фасаду здания прикреплена растяжка трамвайной сети. Растяжка только усугубляет ситуацию, так как горизонтальная динамическая нагрузка ослабляет несущую конструкцию и сквозной разлом расширяется.

Четырехэтажный многоквартирный дом на Российской, 27 построен в 1932 году. В нем 23 квартиры, перекрытия — деревянные.

Как добавил Виктор Тихоненко, историческая ценность квартала не потеряется:

— У нас есть другие многоквартирные дома этой эпохи, нам есть что поддерживать. Многие из них, например, 5, 14, 8 дома отремонтированы — у них новые крыши, фасады.

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